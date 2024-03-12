По имеющейся информации, техно-гигант не будет продлевать данное соглашение

Известно, что Intel успешно защитила свою экспортную лицензию для Huawei, сохраняя свою позицию в качестве основного поставщика процессоров для компании. В то время как AMD и критики Китая требовали отзыва лицензии, выданной Intel в 2019 году, Intel продолжала заключать эксклюзивные сделки с Huawei, продажи которых уже принесли компании сотни миллионов долларов. Однако, срок действия лицензии скоро истекает и, вероятно, не будет продлен. Это может привести к изменению доли рынка, поскольку AMD до сих пор не имеет права заключать сделки с Huawei, в отличие от Intel.

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Huawei давно является важным участником в конфликте между США и Китаем в области процессоров. В 2019 году компания была добавлена в список ограничений на торговлю, но несмотря на это, она планирует использовать свое следующее поколение графических процессоров HiSilicon Ascend с 5-нм техпроцессом. Однако, Huawei все еще зависит от некоторых западных поставщиков, таких как Intel, который продает процессоры для ноутбуков компании. Стоимость этой сделки составляет сотни миллионов долларов. AMD также подала заявку на ту же лицензию, но, по их заявлению, так и не получила ответа. Это привело к сокращению доли рынка AMD на ноутбуках Huawei, в то время как доля Intel значительно выросла.

Очевидно, что AMD считает такое положение дел несправедливым и она активно лоббирует отзыв лицензии Intel. Однако, Министерство Торговли не изменило своего решения и лицензии остались в силе. Это может быть связано с интересами США в ослаблении напряженности с Китаем, особенно после введения санкций во время администрации Байдена.

Сделка Intel и Huawei, вероятно, завершится в этом году. Таким образом, усилия AMD по отзыву лицензии Intel, скорее всего, не были действительно необходимыми. Однако, упущенные доходы в размере полумиллиарда долларов значительные.