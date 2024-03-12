По словам представителей Министерства Экономики, экспорт через Польшу упал на 40%

Экономика Украины получила значительный удар в результате решения Польши позволить местным фермерам свободно закрыть границу. Украинские власти подтверждают резкое снижение экспорта в страны Евросоюза, особенно сельскохозяйственных товаров.

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В конце прошлого года министр экономики Юлия Свириденко отмечала, что из-за блокировки пограничных пунктов польскими дальнобойщиками, экспорт из Украины сжался на 40%.

"Самый большой объем экспорта проходил через границу с Польшей - 282 тысячи тонн. И данный объем уменьшился на 40%, по сравнению с периодом до начала протестов польских перевозчиков", - заявила министр.

Кроме того, из-за действий Польши не все так просто и с импортом товаров на Украину - всего за один месяц импорт снизился на 14%. Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка.

"Импорт, особенно автомобильным транспортом, в феврале снизился на 14% по сравнению с январем. Для всех иностранных производителей и украинского общества, которым необходимы импортные товары, такая блокада негативно сказывается на цифрах", - подчеркнул он.

Качка также отметил, что эта ситуация отрицательно влияет на доходы украинского бюджета, поскольку уменьшаются поступления от пошлин и налога на добавленную стоимость на импортные товары.

Более того, потери государственного бюджета Украины из-за блокировки пунктов на границе уже превышают 20 миллиардов гривен (более $523 миллионов), в том числе 8 миллиардов (более $209 миллионов) в феврале текущего года.