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Zelikman
США планируют инвестировать в технологическое развитие Филиппин свыше миллиарда долларов
По мнению представителей Министерства Торговли, Штаты слишком зависимы от поставок чипов из Южной Кореи и Тайваня

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  С целью снижения географической концентрации поставок полупроводников, министр торговли Джина Раймондо заявила на бизнес-форуме в Маниле, что США намерены помочь Филиппинам удвоить свои возможности в производстве этих компонентов. Комментарии были даны после анонса инвестиций американских компаний, превышающих 1 миллиард долларов, в рамках торговой миссии. Глава коммерции, а также госсекретарь США, Энтони Блинкен, активно стимулировали страны Юго-Восточной Азии увеличить инвестиции в производство микросхем и смежных отраслей, поскольку основная доля такого бизнеса до сих пор сосредоточена на Тайване и в Южной Корее.

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  Раймондо отметила, что "американские компании осознали, что цепочка поставок чипов слишком сконцентрирована всего в нескольких странах мира". Она продолжила, говоря об этой проблеме: "Забудьте о геополитике, просто на уровне концентрации вы знаете старую поговорку: не кладите все яйца в одну корзину. Почему мы позволяем себе покупать так много чипов в одной или двух странах? Вот почему необходимо диверсифицироваться".

  При этом, Раймондо также подчеркнула, что США предпримут все возможные усилия, чтобы сдержать китайские технологии. 

  На данный момент на Филиппинах уже действуют 13 предприятий по сборке, тестированию и упаковке полупроводников, и Раймондо выразила желание удвоить их количество. Подробности о помощи, которую США могут предоставить в этом контексте, не были раскрыты, однако, она отметила, что это представляет привлекательную перспективу для американских корпоративных клиентов. Раймондо также добавила, что Филиппины обладают важными природными ресурсами, и крупные технологические компании стремятся сделать свои цепочки поставок более устойчивыми.

#сша #технологии #тайвань #чипы #поставки #филиппины
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