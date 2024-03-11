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Zelikman
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
Данная техника сможет подвозить боеприпасы, необходимое оборудование и другие грузы

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  Компания "Ремдизель" создала для зоны проведения Специальной Военной Операции новый бронированный автомобиль "Зубило", который в ближайшее время будет отправлен в подразделения для прохождения испытаний. Как заявлено в пресс-службе корпорации, данная техника является беспилотником и была улучшена с учетом запросов от военных.

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  Испытания бронированного автомобиля "Зубило" пройдут в зоне СВО весной 2024 года. В рамках проведения испытаний беспилотник будет передан сразу нескольким воинским формированиям на различных участках линии соприкосновения, с целью создания наиболее полной картины. Разработчики заявляют, что до передачи автомобиля на испытания он был подвергнут доработкам, в результате которых его облегчили и улучшили проходимость. Вероятно, также была увеличена автономность, так как данный параметр также не удовлетворял военных.

  "Пробные испытания беспилотной платформы "Зубило" начнутся в апреле с проведения в нескольких воинских подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации. Автомобиль был доработан в соответствии с пожеланиями заказчика. В частности, был снижен его вес и увеличена проходимость", - сообщили представители компании.

  Этот автомобиль будет служить поддержкой штурмовых отрядов подвозом боеприпасов, различного груза и другого оснащения. Кроме того, данный дрон может быть использован в качестве станции для подзарядки раций и дронов.


  "Зубило" было продемонстрированы первый раз на выставке "Армия-2023", где показали его возможности с зенитной установкой ЗУ-23-2 в качестве вооружения. Однако, точности в том, что это окончательный вариант, нет.

Характеристики броневика из открытых источников следующие: максимальная скорость на шоссе составляет 100 км/ч. Снаряженная масса – 13 300 кг, полная боевая масса – 16 000 кг. Габариты – 7465 х 2550 х 2100 мм, дорожный просвет – 320 мм. Угол преодолеваемого подъема не менее 30. Максимальная скорость на шоссе составляет 100 км/ч.

#сво #техника #армия #оружие #дроны #зубило
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