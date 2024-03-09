Эксперты компании считают, что без реструктуризации, Киеву придётся оплатить облигации на сумму 4,5 миллиарда долларов.

Украинский кредитный рейтинг был снижен агентством S&P Global Ratings из-за сомнений в способности правительства привлечь держателей еврооблигаций к реализации программы по облегчению долгового бремени.

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Агентство снизило рейтинг страны, увязнувшей в продолжающемся вооруженном конфликте и очевидно, занимающей не самую лучшую позицию - на уровне CC, который является вторым последним значение перед дефолтом. Согласно заявлению, сделанному в пятницу, агентство представило негативный прогноз.

"Рейтинг отражает наше убеждение о необходимости привлечения коммерческих кредиторов (держателей еврооблигаций) к текущим усилиям по облегчению государственного долга Украины", - отмечают аналитики под руководством Карена Вартапетова.

По данным S&P, правительство Украины планирует достичь облегчения задолженности держателей еврооблигаций, до истечения срока действия текущего соглашения о моратории в августе. Согласно агентству, если в этом году не будет проведена реструктуризация, стране придется оплатить облигации на сумму 4.5 миллиарда долларов.

Группа кредиторов Украины уже продлила отсрочку платежей по официальному двустороннему долгу до 2027 года, к моменту окончания программы с Международным Валютным Фондом.