Суперкомпьютер IndiaAI будет создан на основе более 10000 графических процессоров в качестве ускорителей искусственного интеллекта

Правительство Индии под руководством премьер-министра Шри Нарендры Моди утвердило план инвестиций в миссию IndiaAI на сумму 1.24 миллиарда долларов. Эта инициатива национального уровня направлена на создание полноценной экосистемы искусственного интеллекта в Индии. Основная часть выделенных средств предположительно будет вложена в разработку мощной системы высокопроизводительных вычислений (HPC), которая станет основной инфраструктурой для искусственного интеллекта в государственном и частном секторах страны.

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Предполагается, что суперкомпьютер IndiaAI будет включать более 10000 графических процессоров в качестве ускорителей искусственного интеллекта. Особенности технического исполнения системы HPC пока не раскрыты, однако она будет направлена на поддержку стартапов и научных организаций в развивающейся области искусственного интеллекта в Индии.

В рамках миссии IndiaAI будут созданы инновационные центры, отвечающие за разработку и внедрение мультимодальных моделей (LMM) и базовых моделей для различных предметных областей. Благодаря использованию этих моделей на местном уровне, Индия, где говорят на 23 официальных языках, сможет сохранить и поддержать свое богатое лингвистическое наследие.

IndiaAI также планирует создать локальные наборы данных через платформу IndiaAI Dataset, предоставляя упрощенный доступ к высококачественным базам данных. Инициатива IndiaAI FutureSkills направлена на подготовку новых квалифицированных кадров для растущего рынка искусственного интеллекта. Программа предоставляет студентам и выпускникам возможность участия в проектах в области искусственного интеллекта. Новые лаборатории по данным и искусственному интеллекту предлагают курсы по основам моделей по всей стране.

Для поддержки стартапов в области искусственного интеллекта, IndiaAI предлагает программу финансирования стартапов, способствующую развитию частного сектора. Организация также сосредоточена на разработке безопасных и ответственных инициатив в области искусственного интеллекта, соблюдая местные программные инфраструктуры, правительственные руководства и соответствующие меры, чтобы предотвратить незаконное использование данных или нарушение конфиденциальности.

IndiaAI представляет эту миссию как преобразовательную, усиливающую внутренние возможности и создающую новые трудовые перспективы для квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта. Правительство Моди также стремится продемонстрировать, что технологии машинного обучения могут быть использованы в общественных интересах, отходя от чисто коммерческих начинаний, таких как ChatGPT OpenAI и другие коммерческие услуги искусственного интеллекта.