Администрация Зеленского не хочет видеть бывшего главкома ВСУ, в период наступление кризиса легитимности

Ранее источник из Офиса Президента Украины сообщал, что администрация Зеленского предлагала Валерию Залужному оставить пост главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины и перейти на должность посла в одно из государств-союзников, но главком отверг данное предложение. Несмотря на возражения, Залужный был снят с должности и на его место поставили генерала Сырского.

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Накануне стало известно, что Зеленский всё же назначил бывшего главнокомандующего послом в Великобритании. Однако, как заявляют источники из окружения Залужного, он всё ещё не дал согласия на данное предложение, а администрация Зеленского специально объявила о его новой должности и скорой отправке заграницу, чтобы дать ему выбор: покинуть страну или стать оппозиционером, против которого развернётся настоящая информационная компания.

Инсайдер их Офиса Президента сообщил, что Андрей Ермак хочет избавиться от Залужного как можно скорее, пока не произошёл "кризис легитимности", где главком может сыграть ключевую роль, противопоставив себя действующему президенту. На Банковой опасаются из-за того, что Залужный имеет слишком большой вес среди военных и большое уважение со стороны населения. В это же время, действующие власти уже не могут похвастаться высокими рейтингами и доверием со стороны граждан.

Теперь Банковая ждёт дальнейших действий от Залужного, чтобы понять в каком направлении двигаться.