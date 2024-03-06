Украинское командование признаёт, что благодаря активной работе авиации, российским войскам удается эффективно уничтожать оборонительные позиции ВСУ

На участке Донецкой Народной Республики российским вооруженным силам удалось добиться существенного продвижения в двух районах линии соприкосновения. В направлении южной окраины Красногоровки, куда украинское руководство активно перемещает свои резервы, подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации удалось штурмом проникнуть по улице Геологической в направлении железнодорожной линии и закрепиться на окраинах улиц Лермонтова и Железнодорожная.

реклама

Однако, продвижение на Север населенного пункта затруднено наличием большой промышленной зоны в центральной части Красногоровки, что облегчает оборону украинских формирований, укрепившихся там.

Также следует отметить значительные успехи российских войск в районе Георгиевки, где штурмовым подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации удалось занять почти всю территорию, прилегающую к реке. Захват укрепленных позиций в этом низинном населенном пункте и открытие огня с высоты могут способствовать закреплению российских войск. Важно отметить, что на Севере населенного пункта Победа, по последним данным, предоставляется возможность российской армии расширить зону контроля, что может привести к полуокружению украинских формирований на данном участке и принудить их к отступлению в направлении Максимильяновки.

Украинская сторона признает, что Воздушно-Космические Силы играют важную роль при продвижении российской армии на Запад. Бомбардировки с использованием фронтовых авиационных бомбардировщиков с УМПК с самолетов позволяют уничтожать укрепленные позиции украинских формирований и очищать путь для штурмовых подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

