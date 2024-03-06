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Zelikman
3МХ планирует отправить в зону проведения Спецоперации новую модель детектора дронов Булат
Компания также проведёт модернизацию предыдущей версии детектора, улучшив эффективность устройств, уже находящихся на вооружении

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  Компания "3МХ" обнародовала информацию о запуске новой версии детектора дронов "Булат". Этот инновационный прибор, уже успешно использованный в зоне Специальной Военной Операции, получил положительные отзывы от военных и теперь будет поставляться в модернизированном исполнении для военных нужд.

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  Компания раскрыла, что специалисты успешно разработали четвертую модель "Булата", которая включает в себя расширенный диапазон частот. В мае текущего года первая партия новых приборов будет отправлена в войска. Российские бойцы с нетерпением ждут поступления обновленной версии, поскольку инструментарий "Булата", работая на практике, уже подтвердил свою эффективность, предупреждая об обнаружении украинских дронов и способствуя обеспечению безопасности во время боевых действий.

  Наиболее значимым улучшением новой версии является расширение диапазона частот, в которых оперирует детектор. Теперь "Булат" способен обнаруживать сигналы в диапазоне от 300 МГц до 6200 МГц. Также важным усовершенствованием стало отсутствие необходимости использования дополнительных модулей для работы прибора. Теперь "Булат" совместим с наушниками, а также разработаны датчики индивидуального оповещения для идентификации БПЛА "Таир", до 30 штук, которые могут быть подключены к одному "Булату".

  Помимо поставки новых приборов, компания также готовит обновление для третьей версии "Булата". Учитывая количество уже установленных приборов в зоне Спецоперации, мероприятие предназначено для расширения возможностей существующих "Булатов", позволяя им обнаруживать еще больше украинских дронов и идентифицировать их.

  Стационарный детектор "Булат" оперирует в пассивном режиме, сканируя радиоэфир на 360 градусов. Прибор может обнаружить и идентифицировать основные модели беспилотных летательных аппаратов, включая FPV-дроны. Дальность обнаружения зависит от особенностей местности: на открытой местности она составляет 1,5 километра, в городских условиях или лесу - 600-800 метров.

#сво #техника #всу #армия #бпла #дроны #булат #детектор
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