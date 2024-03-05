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Zelikman
AMD пытается адаптировать свои ускорители искусственного интеллекта для китайского рынка
Компания работает над процессором Instinct MI309, который должен учитывать санкции США

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  С учетом стремления к освоению растущего рынка искусственного интеллекта и вычислительной мощности высокой производительности в Китае, AMD разработала процессор Instinct MI309, который был адаптирован в соответствии с последними экспортными правилами Соединённых Штатов. Однако, по имеющейся информации, новый продукт AMD все еще считается слишком мощным для безоговорочного одобрения министерством торговли США, поэтому компании AMD необходимо получить экспортную лицензию.

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  AMD стремится выйти на рынок процессоров искусственного интеллекта, а именно в Китае. Продукт Instinct MI309 предназначен для китайского рынка и является частью этой стратегии, однако, его спецификации остаются неизвестными. Правила экспорта США, введенные прошлым осенью, запрещают продажу китайским компаниям процессоров для центров обработки данных, если их общая производительность превышает 4800 (измеренных в TFLOPS). Максимальная производительность искусственного интеллекта процессора не должна превышать 600 FP8 TFLOPS. Однако, допускается продажа процессоров с небольшими значениями производительности, при условии снижения плотности.

  Производительность FP8 процессора AMD Instinct MI300A составляет 1.96 FP8 PFLOPS, что превышает допустимые значения для продажи китайским компаниям. В соответствии с последними правилами экспорта в США, AMD предприняла меры для снижения производительности процессора, такие как снижение тактовой частоты, отключение потоковых процессоров или удаление чипов из упаковки. Однако, такие меры не оказались достаточными для соблюдения экспортных ограничений, установленных США.

  Пока судьба продукта AMD Instinct MI309 для Китая остается неопределенной, так как неясно, будет ли компания получать необходимую лицензию на продажу и какие ограничения на производительность будут применяться для клиентов в Китайской Народной Республике.

#amd #сша #китай #санкции #процессор #чипы #instinct mi309
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