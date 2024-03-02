Компания SMIC активно расширяет свои производственные мощности для 7-нм и 5-нм технологических узлов

Несмотря на то, что санкции со стороны Соединённых Штатов привели к снижению выручки компании SMIC в 2023 году, китайское литейное производство в основном не пострадало и продолжает развиваться в области создания 5-нм узла, согласно Digitimes. SMIC активно расширяет свои производственные мощности для 7-нм и 5-нм технологических узлов, которые будут использоваться в новых процессорах Huawei. По прогнозам, когда эти узлы начнут выходить на массовый рынок в ближайшие годы, в SMIC ожидают роста выручки.

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2023 год не оказался успешным для SMIC, и компания закончила год с выручкой в 6,3 миллиарда долларов, в сравнении с 7,2 миллиарда долларов в 2022 году. Чистая прибыль также составила всего 900 миллионов долларов, в то время как в 2022 году она была вдвое больше. Валовая прибыль в четвертом квартале также снизилась до 16,4%, что в два раза меньше, чем в четвертом квартале 2022 года. В общем, ожидания относительно прибыли компании SMIC в четвертом квартале 2023 года оказались невысокими, что говорит о замедлении развития китайского литейного производства.

Однако, если взглянуть на более долгосрочную перспективу, дела SMIC выглядят не так уж плохо, как указывает Digitimes. В четвертом квартале 2021 года компания SMIC получила выручку в 1,1 миллиарда долларов, в сравнении с 1,68 миллиарда долларов в четвертом квартале 2023 года. Несмотря на то, что 2023 год оказался неудачным по сравнению с 2022 годом, финансовые показатели SMIC с 2021 года в основном не изменились. Кроме того, в четвертом квартале 2023 года SMIC значительно увеличила долю новых 12-дюймовых пластин до 74,2%, сравнительно с 64,4% в четвертом квартале 2022 года, и производство 8-дюймовых пластин увеличилось с 714 000 до 805 500 ежемесячно.

В дополнение к приличному финансовому положению SMIC, компания достигает значительного прогресса в разработке передовых 7-нм и 5-нм технологических узлов. Сообщается, что 7-нм технологический узел SMIC является предпочтительным для мобильных процессоров Huawei и графического процессора Ascend 910b, применяемого в области искусственного интеллекта. Хотя урожайность процесса, по всей видимости, составляет менее 50%, SMIC может рассчитывать на субсидии от правительства Китая для поддержки своего бюджета, и ожидается, что с течением времени урожайность повысится, улучшив производительность.

Кроме того, SMIC, как утверждается, достигает неуклонного прогресса в разработке своего 5-нм технологического узла, который Huawei будет использовать в своем мобильном чипе Kirin 9100 и графическом процессоре Ascend 920. Возможно, что 5-нм чипы SMIC могут быть готовы уже в этом году, что еще больше сократит разрыв между полупроводниковой промышленностью Китая и западными фабриками.