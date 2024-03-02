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Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение

К чему стоит быть готовым при покупке новых комплектующих, даже приобретая именитые бренды
[ ] для раздела Блоги
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  Определённый период ваш покорный слуга работал на ультрабюджетной системе на LGA 2011-V3, где центральным процессором выступал 12-ядерный 24-поточный Xeon E5 2670 V3, однако, в начале 2023 года, автора статьи начали терзать смутные сомнения: "а не стоит ли обновиться на более свежую платформу?"

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  В ходе анализа рынка и сравнения массы вариантов, выбор пал на AMD. На тот момент платформа AM5 показалась весьма затратной и было принято решение собраться на более доступной AM4. Набор вышел не шибко дорогой: процессор Ryzen 7 5700x, материнская плата MSI B550 Gaming Gen3 и бюджетные планки памяти HyperX Fury 2х16 с частотой в 3200 МГц. В качестве блока питания использовался AeroCool AERO WHITE на 700 ватт, кулер некий китайский ноунейм, ну а по стечению обстоятельств, видеокарту довелось обновить до RTX 4080 без дополнительных вложений. Основным накопителем по сей день остаётся ADATA XPG SPECTRIX S20G, а установлено это всё было в просторный корпус Zalman i3.

  Стоит отметить, что при переходе на AM4, некоторые процессы действительно стали быстрее. В первую очередь, загружаться система стала в течение нескольких секунд, в отличие от комплекта на LGA 2011-V3, где каждое включение сопровождалось проверкой всех POST-кодов на индикаторе материнской платы. Немного шустрее стал запуск каких-либо игр с рабочего стола, но сам игровой процесс и выполнение рабочих задач радикально не изменились. Откровенно говоря, учитывая 3-кратную разницу между стоимостью комплекта на Xeon и обновлённой системой на AM4, я ожидал немного большего. "Уау-эффекта", как это было при перехода на Xeon со своего старинного компьютера, попросту не было. Затем, по необъяснимой причине, возникла некая навязчивая мысль, что необходимо переходить на более новую систему, а точнее на AM5. Скажу сразу, собрав новый комплект, мало того, что не было этого "Уау-эффекта", платформа больше даже разочаровала. 

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  В момент ожидания комплектующих, попутно принимались решения о замене и части других деталей: блок питания был заменён на 850-ваттный Cougar BXM, башня на более внушительную ID-Cooling SE-206-XT, а корпус на Zalman i3 Neo. Стоит отметить, что для установки в него MSI RTX 4080 Gaming Trio пришлось потрудиться, так как несмотря на заявленные 355 мм, из-за различных рамок и ограничителей, вставить туда даже 338-мм карту сложновато.

  И вот пришел новый комплект: материнская плата Gigabyte B650 Gaming X, версия без Wi-Fi антенны, хотя наверняка стоило доплатить 2-3 тысячи и приобрести вариант XA на перспективу, AMD Ryzen 7 7700 и 2х16 DDR5 от некоего китайского бренда JUHOR с частотой 6800 МГц и чипами Hynix. Сразу отмечу, что при выставлении по XMP на 6800, компьютер работает нестабильно, базовая частота у них 5600 МГц, но при разгоне до тех 6400, всё работает без проблем.

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  Теперь расскажу об общих впечатлениях от данной платформы, лично я всё же грешу на сырой BIOS материнской платы, но возможно, не повезло конкретно с моим экземпляром . Загрузка системы теперь происходит также, либо дольше, чем это было на LGA 2011-V3, новая платформа запускается ощутимо дольше AM4. Вдобавок, абсолютно никак не регулируется подсветка SSD-накопителя. Если ранее на MSI B550 всё работало как часы, система определяла и подсветку видеокарты, и накопителя, и других комплектующих, то в данный момент ни одна утилита попросту не видит RGB на M2. При этом, есть также любопытная особенность, что во время полного выключения компьютера, буквально с отсоединением кабеля, в течение 2-3 секунд, подсветка на периферии продолжает функционировать, причем с любым подключенным блоком питания. Такое также не было замечено ни на одной из более ранних сборок. На этом фоне сама скорость работы системы не ощущается как "переход на новый уровень", если не брать в расчёт работу с программами по типу Blender или Cinema 4D.

  Если подводить итоги, то в целом не могу сказать, что переход на AM5 был рациональной идеей, это скорее было некой прихотью и не более того, так как для моих задач с головой хватало даже рабочей лошадки на Xeon, а такие недочеты, как нерегулируемая подсветка и более долгий запуск, лишь усугубляют негодование. По производительности в играх и рабочих задачах претензий нет никаких и совершенно верно, что актуальная платформа намного предпочтительней, так как и возможностей для апгрейда на AM5 еще может быть масса, как минимум, впереди Ryzen 9000 и возможно еще выйдет 1-2 поколения на данном сокете, но в случае, если у вас уже имеется сборка на AM4, то в переходе на следующую платформу среднестатическому геймеру нет необходимости, стоит лишь перейти на более актуальный процессор 5000-ой линейки.

  По большому счету, этот переход был лишь удовлетворением некой "потребительской манией", и в покупке нового железа также не было никакой необходимости. Столкнувшись с добавочными проблемами новинки, пришло осознание бессмысленности данного приобретения. Надеюсь, мой личный опыт будет кому-то полезен и поможет сделать выбор с дальнейшим апгрейдом.

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Теги

nvidia видеокарты процессоры технологии компьютеры железо am5 am4
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