По предварительным данным, фото сделано во Вьетнаме, на одном из складов с данной продукцией

После обнаружения предполагаемого процессора Intel Core i9-14900KS в каталоге тестов OCCT и его появления у розничного продавца в Канаде, стало очевидно, что этот камень скоро появится на рынке. По всей видимости, он уже находится на складах во Вьетнаме и ожидает начала продаж примерно в середине марта, как утверждает @i_leak_vn, который также любезно предоставил фотографию упаковки этого процессора, выпущенного в ограниченном тираже. Конечно, данная информация ещё не подтверждена официально, поэтому лучше относиться к ней с некоторым скепсисом.

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Intel Core i9-14900KS (BXB071514900KS) является специально отобранным кристаллом Raptor Lake Refresh, оснащенным восемью высокопроизводительными ядрами Raptor Cove, 16 энергоэффективными ядрами Gracemont и 68 МБ кэш-памяти.





Несмотря на то, что Intel Core i9-14900KS представляет собой кремний, отобранный с особым вниманием, и по определению должен быть редким, он поставляется в скромной синей коробке с надписью "Intel Core i9 14-го поколения, разблокированный", а также небольшой надписью "Special Edition" под основной маркировкой. Что касается цены, то во Вьетнаме она составляет $765, что является существенным повышением по сравнению с обычной Core i9-14900K.

Помимо небольшого прироста производительности, маркировка "Special Edition" также обозначает, что процессор Core i9-14900KS будет потреблять больше энергии по сравнению с обычной версией Core i9-14900K. Согласно утечке спецификаций, базовая мощность нового процессора составляет 150 Вт, в то время как у Core i9-14900K она составляет 125 Вт. Тесты также показывают, что новый процессор может потреблять около 410 Вт на экстремальных тактовых частотах, что, естественно, приводит к значительному выделению тепла.