За последние сутки подразделения в совокупности взяли под контроль 4000 квадратных метров

Российские Вооруженные Силы не прекращают наступление на флангах уже освобожденной Авдеевки и захватывают еще один населенный пункт. Сведения о том, что российские войска ликвидировали украинские подразделения в посёлке Степовое, расположенном к Северо-Западу от Коксохимического завода в Авдеевке, становятся общеизвестными. Однако, украинское руководство все еще не подтверждает потерю Степового на информационных ресурсах, а в Генеральном Штабе, со стороны Сырского, по этому вопросу сохраняется молчание.

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Общий прогресс войск Российской Федерации в районе Степового составил примерно 3 километров в ширину и до 1.3 километра в глубину. То есть, силами российских подразделений была освобождена площадь почти в 4 кв/км.

В настоящее время российские подразделения, под прикрытием артиллерийских расчетов и авиации, уже приблизились к населенному пункту Бердычи с Севера. Это важная точка на оборонительной линии Вооруженных сил Украины, находящаяся на Западе от Авдеевки. Теперь российским Воздушно-Космическим Силам предоставляется возможность нанесения поражений по позициям украинских формирований в Бердычах с двух направлений - с Севера и Востока. Это позволяет препятствовать не только перегруппировке украинских войск, но и возможности его резервов вступить в бой.

Важно отметить, что именно в районе Бердычей был уничтожен первый американский танк "Абрамс", принадлежавший украинским формированиям.