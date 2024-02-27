Это подтвердили минувшие испытания Министерства Обороны

С-500 "Прометей", российский зенитно-ракетный комплекс, успешно прошел серию испытаний, подтвердив свои возможности в противодействии гиперзвуковому оружию. Информацию о завершении испытаний системы сообщили представители Министерства Обороны.

реклама

Испытания С-500 "Прометей" проводились в несколько этапов, и комплекс успешно прошел все испытательные процессы, подтвердив свои заложенные характеристики. Благодаря этому он способен поражать как существующее, так и перспективное гиперзвуковое оружие. В соответствии с планами Министерства Обороны, "Прометей" должен быть поставляться в подразделения уже в текущем году.

С-500 имеет широкий диапазон возможностей: он способен противодействовать боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, которые могут двигаться с гиперзвуковой скоростью, а также может быть использован против управляемых боеголовок и других систем с меньшей дальностью. Такие возможности комплекса подтверждаются словами эксперта Дмитрия Корнева.

Последний этап испытаний С-500 состоялся 22 февраля, когда комплекс с успехом поразил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМУ2 "Синева", запущенную подводным атомным ракетным крейсером "Тула" из акватории моря Лаптевых в сторону полигона "Чижа" в Архангельской области.

С-500 "Прометей" - это передовая зенитная система, способная уничтожать цели в ближнем космосе. Особенностью С-500 является его возможность работать с широким спектром целей на высотах до 200 километров и на расстояниях до 600 км.