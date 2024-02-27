Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
С-500 Прометей способен поражать цели, движущиеся на гиперзвуковой скорости
Это подтвердили минувшие испытания Министерства Обороны

реклама

  С-500 "Прометей", российский зенитно-ракетный комплекс, успешно прошел серию испытаний, подтвердив свои возможности в противодействии гиперзвуковому оружию. Информацию о завершении испытаний системы сообщили представители Министерства Обороны.

реклама

  Испытания С-500 "Прометей" проводились в несколько этапов, и комплекс успешно прошел все испытательные процессы, подтвердив свои заложенные характеристики. Благодаря этому он способен поражать как существующее, так и перспективное гиперзвуковое оружие. В соответствии с планами Министерства Обороны, "Прометей" должен быть поставляться в подразделения уже в текущем году.

  С-500 имеет широкий диапазон возможностей: он способен противодействовать боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, которые могут двигаться с гиперзвуковой скоростью, а также может быть использован против управляемых боеголовок и других систем с меньшей дальностью. Такие возможности комплекса подтверждаются словами эксперта Дмитрия Корнева.

  Последний этап испытаний С-500 состоялся 22 февраля, когда комплекс с успехом поразил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМУ2 "Синева", запущенную подводным атомным ракетным крейсером "Тула" из акватории моря Лаптевых в сторону полигона "Чижа" в Архангельской области.

  С-500 "Прометей" - это передовая зенитная система, способная уничтожать цели в ближнем космосе. Особенностью С-500 является его возможность работать с широким спектром целей на высотах до 200 километров и на расстояниях до 600 км.

#россия #техника #армия #оружие #гиперзвуковое оружие #с-500 &quot;прометей&quot;
+
Написать комментарий (0)
США разместили свои новейшие комплексы ПВО M-SHORAD в Германии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
8
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
8
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
5
С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
1
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
+
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
7
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
4
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
2
Ученые нашли способ удвоить мощность ПК без добавления нового железа
5
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
Найдена галактика ZF-UDS-7329, которая на самом деле не должна существовать
+
Большинство геймеров не готовы покупать Sony PlayStation 5 Pro только ради GTA 6
1
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
+
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
39
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
16
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
35
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
8
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
50
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
4

Сейчас обсуждают

Chihonya
13:49
все понятно, шишун как всегда....
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
REY_B_
13:45
До этого ещё весьма далеко. В данном случае "неконтролируемый" скорее означает, что мальчик девочкой не станет никогда. И что превращение плодородных земель в пустыни, это следствие неконтролируемой р...
The Elders: знаменитости в открытом письме предупреждают об угрозе «неконтролируемого» ИИ
Блейд
13:43
Это у тебя все виртуальная. А у меня всё как надо так что хватит завидовать в конце концов
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Anakeen
13:43
Так есть уже. Сам главнОкомандующий на нем летает
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
Chihonya
13:41
он крепкий малый)
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Вадим Кудрявцев
13:41
епать,дайте мне то развидеть
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Вадим Кудрявцев
13:40
я думал его мастурбеки поймал и оприходовали,а он все же вырвался видно
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
REY_B_
13:38
А как там беспилотные автомобили? Столько лет мурыжат... Но похоже заглохло всё. А в ИИ ещё столько денек вкладывается... "Переполнена", не то слово. Правильно будет "пузырь".
Alibaba вложила 2.5 млрд долларов в китайский стартап искусственного интеллекта
Chihonya
13:34
на машине тоже виртуальной ездил? где шеша не прощает на фото?
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
_KVV
13:33
Не было и сейчас такого нет. Хотя у меня m2 на 7000
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 22.4.1 с дополнительными исправлениями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем