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Zelikman
Италия закупит новейшие танки Leopard 2A8 на 8.246 млрд евро
К 2037 году страна должна получить 132 таких танка и 140 единиц различной бронетехники на базе Leopard 2

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  Комитет по обороне Италии утвердил приобретение свыше ста новейших немецких основных боевых танков Leopard 2A8. Это решение позволит запустить обширную программу обновления бронетанковой составляющей армии, необходимую в связи с устареванием существующих систем и изменением требований Североатлантического Альянса, вызванных напряжённостью на международной арене.

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  Специалисты ожидают, что проект приобретения танков Leopard 2A8 продлится 14 лет и состоит из двух этапов. Первый этап, который продлится с 2024 по 2026 годы, будет включать подготовительные работы, включая адаптацию оборонно-технической основы к требованиям итальянского Минобороны. Второй этап, с 2027 года по 2037 год, будет предусматривать поставку 132 единиц Leopard 2A8.

  Предполагается, что из 132 танков будут сформированы два танковых полка, а также будет оснащение 140 новыми бронированными машинами, созданными на базе Leopard 2, для различных подразделений армии. Ожидается, что общая стоимость сделки составит €8.246 млрд евро. В итоге, данное решение было принято для удовлетворения потребностей Италии в самые короткие сроки.

  Техника будет производиться на итальянских предприятиях "Leonardo" в Специи. Танки Leopard 2A8 присоединятся к танкам Ariete C2 в итальянской армии. Контракт на усовершенствование танков Ariete C1 и закупку дополнительных 35 машин был заключен в августе 2023 года.

#техника #оружие #германия #танки #италия #leopard 2a8
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