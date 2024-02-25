По мнению Дженсена Хуанга, искусственный интеллект сумеет потеснить большую часть работников в этой сфере

На недавнем всемирном правительственном саммите в Дубае генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, выступил с необычной идеей, которая вызвала некоторые споры. Он заявил, что традиция советовать молодежи посвятить себя программированию, устарела.

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Согласно его мнению, в эпоху искусственного интеллекта программирование уже не является неотъемлемым навыком. Поскольку задачи программирования всё больше выполняются искусственным интеллектом, люди могут сосредоточиться на других областях знаний, таких как биология, образование, производство или сельское хозяйство.

Генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, утверждает, что нам следует пересмотреть парадигму, считающую, что программирование является важнейшим навыком для молодых людей. Он полагает, что в ближайшем будущем алгоритмы искусственного интеллекта могут заменить языки программирования и сделать работу программиста более доступной. Вместо этого, люди могут сконцентрироваться на развитии экспертных навыков в более полезных областях, таких как биология, образование, производство или сельское хозяйство. По словам Хуанга, искусственный интеллект изменяет мир, делая каждого из нас потенциальным программистом. Он подчеркнул, что обладание языком программирования уже не является обязательным условием для вклада в сферу вычислительных технологий.

Однако Хуанг признает, что программирование искусственного интеллекта всё равно будет неотъемлемым элементом для обучения людей в будущем. Он подчеркивает важность повышения квалификации в этой области и верит, что этот процесс будет удивительным и захватывающим.

Тем временем, аналитик технологической отрасли Патрик Мурхед не согласен с Хуангом и отмечает, что в прошлом уже неоднократно утверждалось, что новые инструменты убьют программирование, но этого так и не произошло. Мурхед утверждает, что искусственный интеллект не заменит программирование, а, наоборот, расширит его сферу применения. Он приводит пример цифровой революции в издательской деятельности и отмечает, что это не привело к смерти креативности, а, наоборот, сделало ее более доступной для широкого круга людей.