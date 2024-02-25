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Zelikman
В России началось производство жидкой кожи, которая будет использоваться в интерьерах автомобилей
НПП Полипластик объявило, что инвестиции в оборудование и инфраструктуру в 2023 году превысили отметку в 300 миллионов рублей

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  По информации «Автопоток», ссылающегося на Министерство промышленности и энергетики Саратовской области, научно-производственное предприятие «Полипластик» из города Энгельса начало промышленное производство «жидкой кожи» созданной благодаря термоэластопласту. Этот компаунд используется для выпуска тонкостенных изделий с эффектом «софт тач», и он играет важную роль в создании отделочных элементов интерьеров автомобилей.

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  Накануне НПП «Полипластик» объявило, что инвестиции в оборудование и инфраструктуру в 2023 году превысили отметку в 300 миллионов рублей. Объем вложений на улучшение и поддержание производства по сравнению с предыдущим годом вырос на 80%.

  Эти новости свидетельствуют о том, что в российских автомобилях может появиться новый тип обивки – «жидкая кожа». Это инновационный материал, который обладает привлекательным внешним видом и ощущением прикосновения. Применение «жидкой кожи» может значительно улучшить комфорт и эстетический вид авто.

  Развитие такого производства в России является важным шагом в создании собственных технологий и продуктов высокого качества для автомобильной отрасли. Инвестиции в оборудование и модернизацию производства свидетельствуют о росте интереса к инновационным материалам и современным технологиям в стране.

  «Жидкая кожа» на основе термоэластопласта может стать альтернативой традиционным материалам для отделки интерьеров автомобилей, таким как натуральная кожа или синтетические материалы. Ее применение может позволить производителям создавать более экономичные и экологически чистые изделия, повышая конкурентоспособность российского автомобильного рынка.

#россия #технологии #автомобили #рынок #кожа
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