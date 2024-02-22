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Zelikman
Некоторые пользователи Intel сталкиваются с проблемами на системах с Core i7 и i9 13/14 поколений
Из-за большого потребления и высоких частот системы могут нестабильно себя вести при нагрузке

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  Сообщается, что пользователи процессоров Intel core i9-13900k и core i9-14900k сталкиваются с проблемами в играх, сопровождающимися ошибкой "не хватает видеопамяти". Аналогичную проблему испытывают также пользователи core i7-13700 и core i7-14700.

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  Компания Epic Rad, объясняет в сообщении, что причина проблемы кроется в сочетании настроек bios, высоких тактовых частот и энергопотребления у процессоров Intel. Это сочетание факторов становится причиной нестабильности системы и непредсказуемого поведения при высокой нагрузке. Rad подчеркивает, что ни oodle, ни Unreal не содержат программных ошибок, вызывающих данную проблему. В сообщении указывается, что "чрезмерно оптимистичные настройки bios" заставляют некоторое количество процессоров выходить за пределы своего функционального диапазона частоты и энергопотребления при большой нагрузке, что может привести к неправильному выполнению инструкций.

  Сбой, кажется, влияет на игры на движке Unreal Engine больше, чем на другие, из-за дополнительных проверок целостности, выполняемых при распаковке больших объемов данных, что приводит к появлению сообщений об ошибках, согласно Rad. Такая ошибка также может возникать в таких программах, как Cinebench, Prime95 и Handbrake.

  Проблема не нова. Разработчик Vermintide 2 и Warhammer 40,000: Darktide, компания Fatshark, отметила два месяца назад, что игроки с процессорами intel i9-13900k / i7-13700k подвержены таким сбоям, и решением было уменьшение производительности ядра с помощью Intel Extreme Tuning Utility (XTU) с x55 до x53. Компания Gearbox также выявила проблемы "нехватки видеопамяти" на некоторых процессорах 13-го поколения в игре Remnant 2 в августе прошлого года, и решением было убрать все разгоны или использовать intel (XTU).

  Некоторые пользователи также сталкиваются со сбоями при компиляции шейдеров. Одно расследование проведено компанией Tom's Hardware, которая обнаружила, что проблема связана с высокими значениями мощности и тока по умолчанию, используемыми некоторыми материнскими платами. Разгон, понижение ограничений мощности и понижение напряжения процессоров - это не то, что воспринимается большинством пользователей с восторгом, особенно из-за потенциального влияния на производительность. Однако, по-видимому, данная проблема затрагивает лишь небольшое количество пользователей core i9 / i7 13-14-го поколения.

#intel #технологии #процессор #core i7 #компьютер #железо #core i9
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