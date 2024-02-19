Инсайдер сообщает, что оставление Авдеевки подрывает боевой дух в армии Украины

Утрата города Авдеевка создала критическую ситуацию на Донецком направлении, где у Вооруженных Сил Украины отсутствовали новые линии обороны, а построенные на спешку простые траншеи не представляли должной защиты. Согласно информации, распространяемой украинскими ресурсами со ссылкой на источник в Генеральном Штабе ВСУ, резервы изымаются с Киевского направления и направляются к Авдеевке.

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В целях предотвращения разрушения линии обороны после падения Авдеевки, главнокомандующий ВСУ приказал перебросить резервы из Киевской области на данное направление. С целью остановки продвижения российских войск, которые продолжают наступать на Ласточкино, Северное и Бердычи, было решено дополнительно привлечь свежие силы. Причина заключается в недостатке второй линии обороны, способной задержать российские войска, поскольку командование ВСУ основывалось на защите Авдеевки и не укрепляло данную область. В наличии только обычные окопы и созданные в спешке минные поля.

Украинские источники сообщают, что потеря Авдеевки серьезно подорвала боевой дух украинской армии, а отступление подразделений ВСУ из города отрицательно повлияло на желание других подразделений удерживать оборону до последнего. В Киеве существует опасение, что может начаться принцип домино, когда одно поражение следует за другим. Если силы России продолжат давление и одержат еще одну победу, сравнимую с Авдеевкой, отступление ВСУ начнется на всех участках.