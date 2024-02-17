Новый продукт также будет использовать технологии искусственного интеллекта для поиска информации в интернете

В течение последних нескольких лет OpenAI усиленно развивалась благодаря инструментам на основе искусственного интеллекта, таким как chatgpt и dall-e. Сейчас говорят, что компания создает поисковый продукт, который может стать первой настоящей конкуренцией для Google с момента ее основания более двух десятилетий назад.

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По информации из The Information, новый инструмент частично будет основан на поисковой системе Microsoft Bing, но в остальном будет похож на Google. Хотя OpenAI пока не подтвердила эту информацию, компания расширяет возможности просмотра веб-страниц с помощью chatgpt, чтобы предложить пользователям более "контекстуальный и диалоговый" подход к поиску.

Нельзя сказать наверняка, будет ли новый продукт представлен как отдельный инструмент веб-поиска, подобный существующим поисковым системам, или же он будет интегрирован в chatgpt. Однако, есть предположения, что он может стать частью премиального уровня chatgpt для платных подписчиков.

У компании уже есть веб-поисковик GPTbot, который используется chatgpt для поиска новой информации в интернете. Важно разобраться, как будет использоваться существующий веб-поисковик и Bing для запуска популярного поискового продукта.

Microsoft является одним из крупнейших инвесторов OpenAI и уже внедрила инструменты на базе искусственного интеллекта в свои продукты, такие как Bing и Copilot. Но несмотря на это, новые предложения на основе искусственного интеллекта пока не завоевали популярность среди пользователей, и у Microsoft нет значительного увеличения доли рынка.