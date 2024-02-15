Судя по всему, на хайпе криптовалют и в ожидание нового майнинг-бума, на популярной в России торговой площадке "Авито", на которой пользователи могут приобретать и продавать бывшие в употреблении товары, участились случае мошенничества.

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Схема предельно проста, мошенники выкладывают различные товары: материнские платы, видеокарты, процессоры и прочее железо, а при контакте с клиентом, настаивают на оформлении сделки в обход системы доставки Авито. Безусловно, подавляющее большинство наших читателей прекрасно понимают, что такого рода сделки точно не стоит осуществлять. Однако, обратив внимание на комментарии пользователей, можно заметить, что всё же далеко не все следуют рекомендациям по безопасности и в результате оказываются в незавидном положении, отдав свои кровно заработанные мошенникам.

В первую очередь хочется разобрать, как же получается, что клиент готов отправить деньги совсем неизвестному ему человеку? Мошенники, как правило, публикуют объявления с невероятно выгодной ценой, заманивая тем самым доверчивых покупателей. Человек видит хорошее предложение и у него уже появляется интерес и опасение, что этот товар вот-вот может купить кто-то другой. Впоследствии, он старается как можно скорее заключить сделку и готов идти на условия продавца.

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Со стороны мошенников, как правило, всегда заготовлен качественный аккаунт, где можно увидеть 10-20 хороших отзывов, где довольные "покупатели" пишут какой он честный и добрый человек. Если обратить внимание, то все эти отзывы нарисованы в короткий период времени, зачастую в течение недели или месяца. Сам аккаунт может быть создан и 5 лет назад, с большей вероятностью украденный. Потенциальный клиент, видя всю эту картину, начинает думать, что перед ним действительно честный продавец, который готов отдать комплектующие премиум-класса за бесценок, и у него уже чешутся руки перечислить свои деньги мошенникам.

И вот, если вы настолько отчаянный человек, что готовы рискнуть, то разберём, на что вам стоит обратить внимание. Как правило, мошенники если и имеют видео-материалы, доказывающие работоспособность видеокарты или материнской платы, то это заранее заготовленные фото и видео, которые они часто обманом просят сделать у других пользователей через то же Авито. Всегда требуйте проверять работоспособность по видеосвязи. Это же касается и случаев с Авито-доставкой, так как бывают и другие мошенники, пытающиеся выдать уже сломанную карту за рабочую, показывая видео из своего счастливого прошлого. Если по каким-то причинам продавец упирается, то можно прощаться уже на этом этапе.

Допустим, вам попался подготовленный "злой гений" и сумел предоставить доказательства, что товар у него есть и он даже включается, стоит обратить внимание на то, каким путём он хочет получить от вас ваши денежные средства. Ни о каких МТС, Озон и других таких типах банковских карт и речи быть не должно. Многие наверняка даже не слышали о таких карточках и вот в чем здесь суть. Все подобные карты оформляются прямо онлайн и без посещения клиентом офисов. То есть, в случае какого-либо разбирательства со стороны правоохранительных органов, может оказаться, что оформлен данный счет на вымышленного персонажа, соответственно, мошеннику в таком случае ничего не грозит.

В целом, конечно же наилучший вариант, это приобрести товар в магазине с официальной гарантией, чем рисковать остаться и без денег и без товара. Но всё же если вы решили испытать удачу и сэкономить, то будем надеяться, что данная статья поможет вам обойти мошенников стороной.