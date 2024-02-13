Инцидент произошел в районе Зангезурского коридора

Отношения между Азербайджаном и Арменией продолжают оставаться напряженными, и время от времени поступают новости о перестрелках на границе между этими двумя государствами.

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Исходя из информации, предоставленной Министерством Обороны Армении, сегодня рано утром был зафиксирован огонь со стороны Азербайджана по армянской территории. Наиболее точное время данного инцидента – 5:30 (4:30 по московскому времени). Обстрел был проведен с применением стрелкового оружия по позициям армейских формирований Армении в районе села Неркин Ханд.

По информации, полученной от Министерства Обороны Армении, несколько армянских военных получили ранения вследствие обстрела. В свою очередь Министерство Иностранных Дел Азербайджана заявило, что в результате провокации со стороны армянской стороны был ранен один из азербайджанских пограничников.

Село Неркин Ханд находится на юге Армении, неподалеку от границы с Азербайджаном. Следует отметить, что данный населенный пункт находится в так называемом "Зангезурском коридоре" – территории Армении, через которую осуществляется связь азербайджанского региона Нахчыван с остальной территорией Азербайджана.

Стороны активно ведут переговоры о заключении мирного соглашения. Глава правительства Армении Никол Пашинян также предложил Баку заключить пакт о ненападении на время отсутствия мирного соглашения.