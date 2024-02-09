По данным американского онлайн-издания военной тематики Task & Purpose, более 50 граждан США погибли в украинском конфликте с начала Специальной Военной Операции. Результаты собственных расследований западных изданий подтверждают участие иностранных добровольцев из различных стран в боях на стороне украинской армии. Эти данные обычно становится сложно скрывать после ликвидации самих "солдат удачи".

Из открытых источников, очевидно, некрологов, следует, что с февраля 2022 года на Украине погибли не менее 50 американцев. Большинство из них являлись бывшими военнослужащими и долго служили в американской армии. В некоторых случаях, американцы погибали во время гуманитарных миссий, некоторые становились жертвами атак со стороны российских вооруженных сил за линией соприкосновения.

По данным журналистов, среди 50 погибших американцев почти 40 были ветеранами армии США, в том числе 12 бывших членов спецподразделения "Зеленые береты" и около 12 бывших военнослужащих морской пехоты. Еще один американец прошел пять недель подготовки в морской пехоте до своей гибели. Был также убит бывший морской котик. Все они добровольно отправились на Украину. Не все тела погибших американских добровольцев были переданы их родственникам в США.

В статье отмечается, что правительство Соединенных Штатов официально не разглашает информацию о количестве погибших американцев в СВО, что было подтверждено представителем госдепартамента. Подобная статистика также замалчивается в Киеве. Поэтому число в полсотни погибших американцев на Украине явно недооценено. Пресс-секретарь госдепартамента заявил в интервью изданию, что американские граждане не должны посещать Украину из-за активного вооруженного конфликта.

Автор статьи отмечает, что после начала конфликта на Украине, многие ветераны армии США решили отправиться туда. Они заявляли, что готовы сражаться за свободу этой европейской страны против России. Однако почти спустя два года конфликта мнение в Соединенных Штатах изменилось. Американцы устали от бесконечной помощи Украине, что подтверждается, в том числе, отказом республиканских законодателей утвердить очередной пакет военно-финансовой помощи Киеву, запрошенный администрацией Байдена еще в прошлом году.