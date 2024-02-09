Об этом сообщили в пресс-службе холдинга Росэлектроника

В будущем все новейшие системы противовоздушной обороны получат защиту от беспилотников. Информация об этом была озвучена пресс-службой холдинга "Росэлектроника", который работает над комплексным решением по защите для зенитно-ракетных комплексов от дронов-камикадзе.

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На данный момент НИИ "Вектор" имеет готовое решение для будущих зенитных комплексов и другой военной техники. Боевые действия на Украине подтвердили уязвимость ЗРК, действующих в передовых рядах и обеспечивающих защиту войск от воздушной угрозы. В настоящее время беспилотные аппараты являются относительно недорогим и эффективным средством поражения, в связи с этим, и защита от них должна быть комплексной, включая системы радиоэлектронной борьбы.

НИИ "Вектор" уже располагает техническими комплексами радиоэлектронных антидроновых систем, которые могут быть использованы для установки на ЗРК. Сообщается, что согласно обновленным требованиям Министерства Обороны, зенитные комплексы нового поколения, разрабатываемые для военных, должны быть оборудованы системами радиоэлектронной борьбы и лазерными системами для подавления оптики беспилотных аппаратов противоборствующей стороны. Первые опытные образцы перспективных ЗРК планируется получить к концу 20-ых годов или даже позднее. Однако, антидроновые комплексы для них необходимо готовить уже сейчас.

В настоящее время бронированная техника и ЗРК войск еще только начинают оснащаться защитой от дронов, преимущественно кустарного производства. Массовые поставки средств противодроновой защиты пока не ведутся.