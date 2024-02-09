Также Google выпустит новое приложение для android-устройств

Подтверждаются слухи о переименовании Bard от Google. В декабре компания представила огромную языковую модель Gemini AI, которая является прямым конкурентом GPT LLM от OpenAI, и теперь они решают изменить имя Bard, чтобы привести его в соответствие с брендом Gemini.

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Google также объявил о новом приложении Gemini для Android и приложении Google для iOS, специального приложения для пользователей Apple нет. Это приложение позволяет установить Gemini по умолчанию в качестве помощника пользователя на устройствах Android, заменив таким образом Google Assistant, который Google недавно переквалифицировал в список своих приоритетов.

Еще одной значимой новостью является появление Gemini Advanced. Google называет его своим самым мощным искусственным интеллектом для решения задач, кодирования, продолжительных разговоров, творчества и многого другого, благодаря использованию Ultra 1.0, самой мощной версии Gemini LLM.

Аналогично OpenAI с его более мощными моделями GPT, Google взимает плату за подписку, чтобы получить доступ к Gemini Advanced на основе Ultra 1.0. Это будет входить в новый премиальный план Google One за 20 долларов в месяц. Подписка также включает 2 ТБ места на Google Диске и обычные дополнительные функции, предоставляемые в плане за 10 долларов в месяц, такие как инструменты редактирования фото Google, обновления Workspace, доступ к VPN и преимущества клиентской поддержки. Недавно стало известно, что число подписчиков Google One приближается к 100 миллионам. Внедрение Gemini, вероятно, еще больше увеличит эти цифры.