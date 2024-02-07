В сети появилось видео, где дрон ВСУ был направлен для доставки упавшего российского беспилотника

В сети появились видеозаписи, на которых украинский наземный дрон захватил российский разведывательный БПЛА "Орлан-10" и доставил его к украинским военнослужащим. В прошлом уже отмечались подобные случаи использования наземных беспилотных систем различного назначения.

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Однако, следует учесть, что на российские разведывательные БПЛА "Орлан" устанавливаются специальные трекеры с автономным питанием, предназначенные для отслеживания местоположения беспилотника. Возможно, что неприятель неосознанно доставил себе "троянского коня", раскрывая точные координаты своих позиций. Эти трекеры могут функционировать независимо от дрона и передавать точное местоположение через SMS в случае его сбития.

Ранее раскрывалось, что экс-председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в своей статье, выложенной в журнале Foreign Affairs, отметил, что Россия опередила своих соперников в военной сфере беспилотных аппаратов. Вооруженные Силы РФ активно используют ударные дроны для поражения украинских военных объектов, эффективно применяя системы РЭБ для подавления беспилотных аппаратов украинских формирований.

Особое внимание в России уделяется разработке и производству новейших систем контроля воздушного пространства, предназначенных для обнаружения малой авиации, средних беспилотных аппаратов и малоразмерных БПЛА на расстоянии до 30 километров с скоростью до 270 м/с.