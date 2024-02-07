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Zelikman
В сети появилась информация о новых Asic-аппаратах для Kaspa - iBeLink BM-KS Max на 10.5 TH/s
В настоящий момент, общая мощность сети Kaspa достигла отметки в 175 PH/s

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  Общий хешрейт сети Kaspa(kHeavyHash) превысил 175 PH в секунду, побив очередной рекорд, однако, стоит отметить, что скорость роста сети постепенно замедляется и каждый новый максимум даётся проекту всё сложнее.

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  В сети появилась информация о новом аппарате от производителей майнинг-оборудования для данного алгоритма. Asic-майнер BM-KS Max может похвастаться мощностью в 10.5 TH в секунду при энергопотреблении в 3400W. Это на сегодня самое высокопроизводительное устройство для проекта Kaspa. Также любопытно, что и производитель данных устройств выступает американская компания, для которой это первый аппарат на kHeavyHash.

  Согласно различным майнинг-калькуляторам, на сегодняшний день такое устройство может приносить свыше $75 в сутки без учета затрат на электроэнергию. Чистая прибыль может составить примерно $70-$73 за 24 часа. Однако, как это уже было ранее, после анонса какого-либо новейшего оборудования для Kaspa, стоит ожидать очередного скачка сети и судя по всему, за счет роста сложности майнеры начнут приносить меньше прибыли. 

  К примеру, Asic-устройства KS-1 приносят порядка $9 в сутки, против 20-30, которые они приносили несколькими месяцами ранее. Не исключено, что такая же судьба будет ожидать и новых BM-KS Max.

#майнинг #asic #оборудование #kaspa #хешрейт #сеть #kheavyhash
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