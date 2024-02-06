Зачастую, некоторые бренды скупают некачественные компоненты у именитых компаний и стирают их маркировки для использования в своих продуктах

Tom's Hardware, ссылаясь на анализ отчета немецкой компании по восстановлению данных CBL, сообщили, что низкокачественные чипы NAND от известных компаний, как Hynix, SanDisk или Samsung, не прошедшие проверку качества, отправлялись на вторичный рынок. Более того, в процессе эксплуатации этих чипов емкость памяти сокращалась.

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"При анализе дефектных USB-накопителей в прошлом году мы обнаружили большое количество некачественных микросхем памяти с уменьшенной емкостью и удаленными логотипами производителей. Очевидно, что выкинутые и неузнаваемые карты microSD были добавлены к USB-накопителю и управлялись внешним образом. Вместо внутреннего контроллера microSD на плате USB-накопителя были использованы эти карты", - объяснил директор CBL Конрад Хайнике.

Большинство исследованных CBL неисправных USB-накопителей были рекламными подарками, распространяемыми компаниями бесплатно вместе с продуктами или на конференциях. Однако, были также "фирменные" изделия, попавшие в эту же категорию низкого качества, хотя CBL не уточнила, были ли это известные основные бренды или менее известные марки.

Изначально в чипах использовались ячейки памяти одноуровневого типа (SLC), каждая из которых хранила только один бит данных, что обеспечивало большую производительность и надежность, но меньшую плотность данных. Для увеличения емкости чипов производители начали использовать ячейки с четырьмя битами на ячейку (QLC), что сократило срок службы и срок хранения. CBL предупреждает: "Нельзя полностью полагаться на надежность флэш-памяти".

В отчете показано, что названия некоторых компонентов, найденных в устройствах, были удалены или скрыты. Одна компания просто наложила текст поверх названия компонента, а другая полностью стерла маркировку. Была также приведена фотография карты microSD, найденной внутри USB-накопителя, на которой удалены все идентификационные маркировки.