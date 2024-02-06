Премьер-министр страны планирует сделать Королевство одним из лидеров в сфере ИИ

Британский премьер-министр Риши Сунак решил вложить почти 150 миллионов долларов в поддержку регуляторов и университетов, чтобы решить проблемы, связанные с искусственным интеллектом. Целью этой инициативы является превращение Великобритании в мирового лидера в сфере новых технологий.

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По словам правительства, почти 113 миллионов будут направлены на создание девяти новых исследовательских центров в университетах по всей стране, а также на установление партнерства с США в области ответственного использования искусственного интеллекта. Дополнительно, в рамках данной программы, будет выделено 12 миллионов долларов для финансирования регулирующих органов и 24 миллиона на 21 проект по разработке технологий машинного обучения с целью повышения производительности.

"Мы сознаем риски и стремимся сделать Великобританию одной из первых стран, которые смогут безопасно использовать преимущества искусственного интеллекта", - заявил Мишель Донелан, государственный секретарь по науке, инновациям и технологиям.

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В результате работы, правительство не введёт жёсткие запретительные законы в области безопасности искусственного интеллекта, однако, могут быть установлены некоторые требования к передовым моделям общего назначения, которые будут широко примененяться. В прошлом году Сунак провел саммит по безопасности искусственного интеллекта и предупредил о том, что эта технология может облегчить создание химического и биологического оружия, усилить кибератаки и даже представлять угрозу для человечества.