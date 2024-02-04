Американские силы, совместно со странами-союзниками, продолжают бомбить суверенное государство на Ближнем Востоке

Американские войска продолжают наращивание своего влияния в Марокко, отправив дополнительные военные силы в регион. Этот шаг свидетельствует о готовности американцев усилить своё участие в этом стратегически важном регионе. В результате операции, проведенной в сотрудничестве с их союзниками, были целенаправленно поражены базы хуситов в Йемене. Эта серия ударов стала самой крупной с начала первоначальной операции, которую США и Великобритания запустили 11 января.

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Совместные усилия США, Великобритании и шести других стран, включая Бахрейн, сосредоточились на подрыве возможностей хуситов атаковать судоходство в Красном море. Как заявляют западные СМИ, в результате ударов были поражены 36 объектов хуситов, включая склады оружия, системы ракет и пусковые установки, системы противовоздушной обороны и радары. Целью этих ударов было нарушение возможностей группировки угрожать мировой торговле.

Однако лидер хуситов заявил, что действия американо-британской коалиции не остановят группировку. Он предупредил об ответных мерах и эскалации конфликта. В то же время США и их союзники продолжают боевые действия в регионе. Администрация Байдена хоть и говорит о стремлении не допустить дальнейшей эскалации, при этом прикладывает все силы, чтобы конфликт на Ближнем Востоке продолжал разгораться.

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Операция по нанесению ударов по объектам хуситов включала районы вокруг столицы Саны, порта Ходейда и нескольких провинций. Атаки хуситов в регионе Красного моря ракетами и беспилотниками уже нарушили международную торговлю и вызвали обеспокоенность из-за роста цен на нефть. В связи с этим крупные судоходные компании были вынуждены перенаправлять перевозчиков на длинные маршруты. А коалиция западных стран вместе с союзниками проводит ракетно-бомбовые удары по территории Йемена, где могут находиться хуситы.