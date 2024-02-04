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Американские войска продолжают наращивание своего влияния в Марокко, отправив дополнительные военные силы в регион. Этот шаг свидетельствует о готовности американцев усилить своё участие в этом стратегически важном регионе. В результате операции, проведенной в сотрудничестве с их союзниками, были целенаправленно поражены базы хуситов в Йемене. Эта серия ударов стала самой крупной с начала первоначальной операции, которую США и Великобритания запустили 11 января.
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Совместные усилия США, Великобритании и шести других стран, включая Бахрейн, сосредоточились на подрыве возможностей хуситов атаковать судоходство в Красном море. Как заявляют западные СМИ, в результате ударов были поражены 36 объектов хуситов, включая склады оружия, системы ракет и пусковые установки, системы противовоздушной обороны и радары. Целью этих ударов было нарушение возможностей группировки угрожать мировой торговле.
Однако лидер хуситов заявил, что действия американо-британской коалиции не остановят группировку. Он предупредил об ответных мерах и эскалации конфликта. В то же время США и их союзники продолжают боевые действия в регионе. Администрация Байдена хоть и говорит о стремлении не допустить дальнейшей эскалации, при этом прикладывает все силы, чтобы конфликт на Ближнем Востоке продолжал разгораться.
Операция по нанесению ударов по объектам хуситов включала районы вокруг столицы Саны, порта Ходейда и нескольких провинций. Атаки хуситов в регионе Красного моря ракетами и беспилотниками уже нарушили международную торговлю и вызвали обеспокоенность из-за роста цен на нефть. В связи с этим крупные судоходные компании были вынуждены перенаправлять перевозчиков на длинные маршруты. А коалиция западных стран вместе с союзниками проводит ракетно-бомбовые удары по территории Йемена, где могут находиться хуситы.