Согласно аналитике, в стране расположено 38% от общих вычислительных мощностей майнинга криптовалют

Майнинг криптовалют в США не является новым явлением и уже существует около 10 лет. Однако начиная с 2021 года, отрасль значительно выросла в масштабах, и текущие оценки свидетельствуют о том, что расходы на криптомайнинг составляют от 0,6% до 2,3% от общего энергопотребления в стране.

реклама

Управление энергетической информации (EIA) опубликовало анализ, в котором были рассмотрены майнинговые операции по всей стране и их влияние на электросеть. При оценке использовались как "нисходящий", так и "восходящий" подходы. Нисходящий подход базируется на данных Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), которые оценивают майнинговую активность как на локальном, так и на глобальном уровнях. Восходящий подход основан на прямых контактах с известными операторами майнинга и получении информации о их энергопотреблении.

Нисходящий подход предоставляет широкий диапазон оценок, так как потребление электроэнергии варьируется в зависимости от колебаний цен и максимизации прибыли. Это приводит к указанию верхней и нижней границ потребления электроэнергии. Затем эти границы суммируются с долей рынка криптомайнинга в США, которую CCAF оценивает на уровне 38%, что дает окончательный диапазон от 0.6% до 2.3%.

Восходящий подход дает схожий результат. EIA использовала имеющиеся данные для определения 137 известных операторов майнинга по всей стране и контактировала с ними. 101 оператор предоставил информацию о максимальной мощности, которая составила в общей сумме 10 275 мегаватт. Сравнение этого числа с годовым потреблением электроэнергии в США, равным 450 000 мегаватт, дает оценку на уровне 2,3%. Таким образом, это является верхним пределом для нисходящего подхода EIA.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Даже если эти цифры кажутся сложными, стоит отметить, что даже нижняя граница потребления энергии в криптомайнинге будет равна добавлению в сеть еще одного крупного потребителя. С точки зрения энергетики, майнинг криптовалют является ощутимой статьёй доходов. Такое огромное потребление энергии и быстрый рост вызывают опасения у политиков и операторов электросетей. Согласно оценкам CCAF, в 2020 году США владели около 3% мирового майнинга криптовалют, но сейчас эта цифра составляет около 38%. Дальнейший рост может негативно сказаться на ценах на энергоресурсы, процессе декарбонизации энергосистемы и в целом на экономике.