При этом на производство самих адаптеров затрачивается около 10% от их стоимости

Согласно оценкам Citigroup, AMD предлагает свои графические процессоры для ускорения искусственного интеллекта MI300 по цене от 10 000 до 15 000 долларов за единицу, в зависимости от заказчика. AMD и Nvidia не раскрывают публично свои цены, поэтому оценить их сложно, но данные указывают на то, что карты Nvidia H100 могут стоить в три-четыре раза дороже, чем у их конкурентов.

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В прошлом году красный гигант представил серию MI300, после чего вспыхнул спор с Nvidia относительно того, какая из компаний выпустила более мощный чип - MI300X или Nvidia H100. При этом каждая компания оценивает производительность с помощью разного программного обеспечения и показателей. Если первое превосходит второе, то одно лишь преимущество в производительности, вероятно, не объясняет их предполагаемую цену в 30 000 долларов за устройство. Однако, согласно объявлениям на eBay и комментариям инвесторов, цена на H100 приближается к 60 000 долларов, что, возможно, в пять раз превышает цену AMD для своих крупнейших клиентов – Microsoft и Meta.

Предыдущие оценки предполагали, что в настоящее время Nvidia получает 1000% прибыли на каждом H100, но затраты компании остаются неясными. В прошлом году Barron's сообщила, что на производство может приходиться лишь десятая часть стоимости графического процессора для рабочих станций, однако следует учитывать и другие факторы, такие как затраты на память, рабочую силу, массовые и индивидуальные закупки, договоренности с покупателями и лицензионные отчисления за использование CUDA. Тем не менее, Nvidia, несомненно, использует свое доминирующее положение на рынке и ограниченные поставки своих чипов с искусственным интеллектом.

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В то же время доминирование конкурента побуждает AMD снижать стоимость карт MI300 и брать меньшую маржу. Эта стратегия, несомненно, оказала влияние на курс акций компании, который взлетел до рекордно высокого уровня за последние недели благодаря буму искусственного интеллекта.