Данный беспилотник является продуктом российского концерна Калашников и является модификацией дрона Supercam 350

Российская военно-промышленная индустрия не прекращает работу над передовыми образцами вооружений и связанного с ними оборудования. В этой сфере значительный вклад вносят предприятия концерна "Калашников".

реклама

Подразделение компании объявило, что на грядущей 2-й Всемирной оборонной выставке, которая будет проходить в начале февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, будет впервые представлен новый российский беспилотный летательный аппарат СКАТ 350 М. Технические данные о новейшем БПЛА также были опубликованы. Размах его крыла достигает 3.2 метра, а максимальная высота полета может доходить до 2000 метров. СКАТ 350 М способен развивать скорость до 120 км/час и находиться в воздухе до 240 минут.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам представителей компании, данный беспилотник был создан на основе полной модернизации успешно прошедшего испытания БПЛА Supercam 350. Кроме того, СКАТ 350 М имеет улучшенные аэродинамические характеристики и обновленную систему наземного управления. Одной из главных целей разработки БПЛА СКАТ 350 М является воздушное наблюдение и обнаружение объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах. В целом, новый беспилотный аппарат представляет значительный прогресс в сфере разработки современных военных технологий.