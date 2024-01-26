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В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых полицией Махачкалы совместно с экспертами филиала «Дагэнерго», была обнаружена незаконная ферма для добычи криптовалюты. Жители многоэтажного дома постоянно жаловались на скачки напряжения, и в результате проведенной проверки в гараже подземного паркинга было обнаружено 620 устройств AS, предназначенных для майнинга.
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Ферма принадлежала местному жителю, 35-летнему мужчине. Проверка выявила, что он незаконно подключил оборудование к линиям электропередачи, обойдя механизмы учета электроэнергии. Правоохранительные органы изъяли 620 ASIC-майнеров, ноутбук, видеорегистратор и флэш-карты.
За период работы фермы мужчина похитил около 1,75 миллиона кВт•ч электроэнергии. Это эквивалентно объему потребления 120 квартир в течение трех месяцев. Противозаконные действия причинили ущерб на сумму более 12,2 миллиона рублей. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, что в середине января полицейские Махачкалы обнаружили еще одну незаконную майнинг-ферму на 250 аппаратов, которая вызвала серьезную перегрузку энергосетей. Ранее энергетические компании Дагестана обратились к владельцам биткоин-майнеров с просьбой отключить свои фермы в период холодов.