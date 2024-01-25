Проект JUPITER может быть запущен раньше срока и с меньшими затратами

Юлихский суперкомпьютерный центр и французская компания Eviden заключили соглашение о новом проекте: строительстве модульного центра обработки данных для нового суперкомпьютера JUPITER.

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Открытие рассчитывается на октябрь 2023 года. JUPITER станет первым в Европе суперкомпьютером, способным обрабатывать один экзафлопс - квинтиллион операций в секунду. Это открывает новые возможности для исследований в области искусственного интеллекта, биологии, химии и астрофизики.

Проект JUPITER предполагает применение инновационного подхода. Вместо использования традиционных структурных решений, в дата-центре будет использоваться 50 контейнерных модулей общей площадью 2300 квадратных метров. Такой подход становится все более популярным в вычислительной технике, так как контейнеры предоставляют значительные преимущества перед стандартными центрами обработки данных.

Каждый контейнер будет состоять из 20 ИТ-модулей, 15 энергетических модулей и 10 логистических модулей. Каждый ИТ-модуль представляет собой самостоятельную единицу, работающую вместе с контейнером энергоснабжения. Модульный подход позволяет сократить сроки строительства и доставки компонентов JUPITER на 50 процентов. Благодаря этому, запуск экзафлопсного суперкомпьютера может быть осуществлен менее чем за год с существенно меньшими затратами. Гибкость модульной конструкции также упрощает обновление компонентов с появлением новых технологий.

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Инфраструктура энергопитания и охлаждения просто адаптируется к новым требованиям: достаточно заменить старые модули на новые. Более того, использование стальных контейнеров позволяет сократить использование материалов и обеспечивает более устойчивую работу.