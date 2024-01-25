Согласно последнему отчёту SK Hynix Inc., к концу 2023 года наблюдается существенный рост прибыли, а также компания подтвердила свои намерения по созданию высокопроизводительной памяти для удовлетворения спроса на искусственный интеллект, что соответствует ожиданиям многих других компаний, прогнозирующих рост отрасли в 2024 году.

Второй в мире производитель микросхемы памяти раскрыл данные о прибыли в размере 346 миллиардов вон (259 миллионов долларов США) в четвертом квартале, что превысило прогнозы аналитиков, и отметил первую операционную прибыль за пять кварталов при росте выручки на 47%. Компания, ставшая в декабре второй по величине в Южной Корее, является лидером в производстве высокопропускных чипов памяти, используемых с ускорителями искусственного интеллекта Nvidia и широко применяемых при обучении искусственного интеллекта. Инвесторы предполагают, что растущий спрос на развивающийся искусственный интеллект будет способствовать увеличению потребности в следующем поколении памяти DRAM или DDR5.

"Hynix стала первой компанией в своей сфере памяти, которая смогла восстановиться после серии потерь. Ясно, что продолжающиеся улучшения в ассортименте товаров, вызванные увеличением вклада HBM и восстановлением рынка цен товарной памяти, будут продолжать повышать прибыль компании в предстоящих кварталах", - заявил аналитик CLSA Securities Korea, Санджив Рана.

Компания также рассматривает возможность производства новейших поколений памяти DDR5 и LPDDR5 на своем заводе в Китае, предназначенных для использования в ПК и смартфонах. SK Hynix ожидает, что запасы памяти DRAM нормализуются в первой половине года, а запасы NAND последуют их примеру во второй половине года, когда производство начнет сокращаться. Цены на NAND начали набирать обороты в четвертом квартале, говорится в отчете.

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SK Hynix сообщает, что спрос на чипы растет благодаря смартфонам и ПК, основанным на искусственном интеллекте. Компания планирует увеличить общие капитальные вложения, продолжая сокращать выпуск устаревших чипов в 2024 году. Она также будет продолжать масштабное производство памяти HBM3E для искусственного интеллекта и придерживаться высокопропускных чипов и других основных продуктов.