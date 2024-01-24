Данные системы противовоздушной обороны Киев получил в июне 2023 года

По данным Министерства Обороны России, в первый раз вооруженные силы РФ уничтожили французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T в районе специальной операции. Отмечается, что эти системы были переданы вооружённым силам Украины руководством Франции летом прошлого года. Эти ЗРК используются для обеспечения противовоздушной обороны вооруженных сил.

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Также сообщается о том, что на участке Купянска подразделения успешно отбили порядка 5 наступательных вылазок штурмовых групп ВСУ и нанесли удары по опорным пунктам в районах Берестовое и Ивановка в Харьковской области. При этом были уничтожены 2 основных боевых танка, 5 бронеавтомобилей и 5 самоходок разных типов.

На Краснолиманском участке российские войска успешно отражали атаки ВСУ. Оценивается, что в результате этих действий были уничтожены 2 танка, 8 бронемашин и 9 автомобилей.

В районе Донецка вооруженные силы Украины потеряли 3 танка, 8 бронемашин и 16 автомобилей. Дополнительно был осуществлён успешный удар по украинской артиллерии, в ходе которого были уничтожены польская САУ "Krab", американские система М777 и орудие М119, а также гаубица "Мста-Б", орудие Д-20 и 2 САУ "Гвоздика".

На Южно-Донецком участке в районе Новомихайловки участке российские войска поразили 3 бронемашины, британскую гаубицу FH-70 и два орудия Д-20.

На Запорожье вооруженные силы России нанесли удар 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригадам украинской армии и 3-й бригаде нацгвардии. При этом ВСУ атаковали в районе сел Работино, Нестерянки и Степовое, где позже подверглись обстрелу артиллерий и авиацией.

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