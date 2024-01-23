Данный продукт упрощает выпуск ремастеров для старых, но качественных игр

Прошло несколько месяцев с момента, когда Nvidia вместе с независимыми разработчиками модов начала использовать RTX Remix для добавления трассировки лучей в классические игры. Теперь каждый может с легкостью протестировать все инструменты, которые значительно упрощают этот процесс.

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В настоящее время разработчики модов могут загрузить приложение RTX Remix через сервис Omniverse от Nvidia. Бета-версия этого приложения уже включает официальную документацию и обладает более удобным интерфейсом, в отличие от ранних версий, которые использовали некоторые пользователи. Чтобы начать использование RTX Remix, нужно перейти на вкладку "Обмен" в Omniverse и загрузить его оттуда. Nvidia рекомендует разработчикам модов иметь наличие как минимум GeForce RTX 3060Ti. Затем нужно приобрести файл rtx.conf для выбранной игры, которую вы планируете модифицировать. После запуска игры достаточно нажать комбинацию клавиш Alt + X для вызова меню выполнения RTX Remix. После этого в расширенном меню разработчика появится вкладка "Настройки игры", где пользователи смогут начать изменять освещение и текстуры, чтобы инжектор Nvidia мог реалистично их имитировать.

На ModDB создан новый раздел RTX Remix, где можно найти необходимые файлы для множества совместимых игр. Кроме того, Nvidia выпустила плейлист с обучающими видеороликами по использованию этого приложения и открыла сервер Discord, где моддеры могут делиться своими идеями и отзывами.

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Nvidia продемонстрировала RTX Remix с улучшенной версией Portal, в которую добавлена трассировка путей, новые текстуры и объекты высокого качества. ModDB полагает, что подобные улучшения в конечном итоге станут доступны для оригинальных Deus Ex, Battlefield 1942, Far Cry, нескольких игр Elder Scrolls, Unreal, Thief, Tony Hawk и десятков других игр. Nvidia разработала RTX Remix для поддержки игр, использующих DirectX 8 и 9 с конвейерами фиксированных функций, но благодаря ReShade он может также быть применен к играм, использующим DirectX 10, 11 и 12.