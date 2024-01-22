После заявлений о скорых санкциях со стороны США, китайские компании начали активно скупать всё новейшее оборудование

Импорт производственных мощностей для микросхем в Китайскую Народную Республику в 2023 году резко возрос, так как компании увеличили инвестиции в попытке обойти усилия Соединённых Штатов по сдерживанию национальной полупроводниковой промышленности.

реклама

Согласно официальным таможенным данным Bloomberg, импорт оборудования для производства компьютерных чипов вырос на 14% в 2023 году и составил около 40 миллиардов долларов США. Это второй по стоимости показатель за всю историю наблюдений с 2015 года. Увеличение импорта произошло несмотря на общее снижение импортного объема на 5,5% в прошлом году, что подчеркивает важность, которую китайское правительство и национальная индустрия микросхем придают достижению самодостаточности.

Китайские производители микросхем активно вкладываются в новые предприятия по производству полупроводников с целью расширить возможности страны и обойти экспортный контроль, введенный США и их союзниками. Эти ограничения затрудняют доступ китайским компаниям к машинам, необходимым для производства самых передовых чипов, и тормозят развитие высокотехнологичного сектора Китая, который рассматривается как угроза для США.

Импорт оборудования поставщиком Нидерланды резко возрос в преддверии введения нового экспортного контроля, который еще больше ограничит возможности таких компаний, как Semiconductor Manufacturing International Corp., приобретать новейшее оборудование.

В декабре 2023 года импорт литографического оборудования из Нидерландов вырос почти в 10 раз по сравнению с 2022 годом и составил 1,1 миллиарда долларов, так как компании усилили закупки перед введением ограничений в этом месяце. Экспортный контроль в Нидерландах начался в январе текущего года, а в Японии запланирован на середину 2023 года.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Даже до вступления в силу этих ограничений голландская компания ASML Holding NV заблокировала поставку ряда своих новейших аппаратов в Китай по требованию правительства США.