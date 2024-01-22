ЕС не будет выделять средства Киеву, но члены союза смогут поставлять своё оружие на Украину и получать компенсации из специального фонда

Согласно сообщению The Wall Street Journal, Европейский союз намерен представить новый вариант "спасения" Киева, который предусматривает предоставление военной помощи администрации Зеленского на сумму свыше 20 миллиардов евро в ближайшие четыре года.

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Поскольку Венгерский лидер заблокировал выделение Украине 50 миллиардов и Брюссель разработал альтернативный план, сокращающий финансирование, но все же обеспечивающий военную поддержку. Согласно предложению, ЕС намерен создать специальный фонд, который будет сформирован из средств Европейского фонда мира, используемого во время военных действий на Украине. Ежегодно в этот фонд будут перечисляться 5 миллиардов с 2024 по 2027 годы.

Решение, принятое странами ЕС и их партнерами в ближайшем будущем, должно иметь решающее значение для Украины, поскольку ее способность к ведению боевых действий подорвана. В рамках нового плана, фонд может использоваться для компенсации затрат членов Евросоюза на предоставление военных поставок Украине, а не для непосредственного финансирования Зеленского.

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В текущем году планируется выделить 7,5 млрд. евро на компенсацию расходов по поставкам техники, оружия, обучения украинским военным и боеприпасов. Обсуждение нового плана начнется на этой неделе, но его принятие не гарантировано из-за необходимости единого решения всех стран ЕС, при этом противопоставление Венгрии и возможность присоединения к ней Словакии могут оказаться проблематичными.