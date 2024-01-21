По словам спикера палаты представителей, президент не даёт чёткого плана по Украине, но хочет получить деньги

Майк Джонсон, спикер палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов, проанализировал свой последний диалог с президентом Байденом и обсудил давление, которое он оказывает в отношении отправки денежных средств Киеву.

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По словам Джонсона, Байден вновь требует от Конгресса одобрить ранее представленный законопроект. Тем не менее, спикер считает, что администрация Байдена по сей день не ответила на вопросы, которые вызывают беспокойство у американских граждан.

"Основной вопрос заключается в том, какова наша стратегия в отношении Украины? Нам необходимо понять, какую точку мы считаем финальной в украинском конфликте и когда Украина должна выйти из него", - сказал Джонсон.

Кроме того, по мнению Джонсона, Белый дом не предоставляет Зеленскому необходимого оружия для перелома на поле боя, но продолжает требовать выделения финансовых средств.

"Я встречался с Зеленским перед Рождеством, и он подтвердил, что не получает необходимого оружия. Почему Белый дом не оказывает Украине даже минимальной поддержки, но продолжает просить новые миллиарды долларов? Если они искренне заинтересованы в триумфе Украины, то пусть сначала выполнят свои обязательства", - добавил спикер.

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Стоит отметить, что республиканцы призывают Байдена исключить вопрос укрепления границы с Мексикой из своего законопроекта и выделить ему отдельный приоритет. Однако Байден пока не соглашается на этот шаг, так как считает, что ужесточение миграционного законодательства может отрицательно сказаться на рейтинге Демократической партии в период предвыборной гонки.