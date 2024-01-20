Стоимость одного такого адаптера варьируется от 30 до 40 тысяч долларов, а время его ожидания может составить 52 месяца

Последнее сообщение, опубликованное генеральным директором Meta, запрещённой на территории России экстремистской организации, Марком Цукербергом в Instagram, говорит о планах компании вкладывать значительные средства в оборудование компании Nvidia и другие проекты в области искусственного интеллекта до конца 2024 года.

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Целью Meta является разработка общего искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, который может быть использован в различных сферах, от производства и развития до носимых технологий и помощников на базе искусственного интеллекта. Цукерберг подчеркнул, что Meta планирует инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта, и в частности, приобрести около 350000 единиц графических процессоров Nvidia H100 или эквивалентных данному оборудованию. Это значительное увеличение вычислительной мощности компании.

По данным аналитической компании Omdia, в прошлом году Meta и Microsoft приобрели больше единиц H100, чем Google, Amazon и Oracle вместе взятые. Приобретение еще 350000 единиц позволит Meta оставаться одним из самых крупных клиентов Nvidia. Цукерберг объяснил, что инвестиции Meta в инфраструктуру искусственного интеллекта необходимы для разработки полноценного общего искусственного интеллекта, способного выполнять рассуждения, планирование, кодирование и другие задачи для исследователей, разработчиков и пользователей по всему миру.

Важной частью этого процесса является разработка модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая будет доступной для пользователей и организаций всех размеров. В связи с высоким спросом на H100, выполнение заказов может занимать много времени, что может замедлить конкурентоспособность некоторых компаний. В настоящее время ожидание заказа на H100 составляет от 36 до 52 месяцев из-за увеличивающегося спроса на передовое оборудование искусственного интеллекта.

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Инвестиции в H100 по цене от 30 000 до 40 000 долларов за графический процессор подтверждают амбиции Meta расширить свои возможности в области искусственного интеллекта. Компания стремится не только существовать в сфере искусственного интеллекта, но и лидировать в разработке будущих инноваций в этой области.