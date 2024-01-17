Из-за патентных разбирательств компании запретят импорт новых устройств в США

Apple решила вырезать возможность измерения уровня кислорода в крови с фирменных smart-часов Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 для избежания запрета на их импорт в Соединённые Штаты.

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Стоит отметить, что в конце прошлого года правительство США запретило ввоз данных гаджетов из-за патентного разбирательства с компанией Masimo, разработчиком медицинского оборудования. Несмотря на то, что Apple подала апелляцию, получив временную приостановку запрета, ситуация остается непростой. Фирма Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США (USITC) в 2023 году, утверждая, что Apple нарушила их патент на пульсоксиметрию. С тех пор Apple использовала данную технологию для измерения уровня кислорода в крови в своих умных часах нескольких серий.

Однако устройства серий SE не обладают данной функцией. В январе было вынесено решение судьи, согласно которому Apple нарушила патент Masimo на пульсоксиметры. USITC приняла решение о запрете на импорт указанных устройств. Хотя Белый дом имел возможность наложить вето на это решение, он решил не делать этого.

Теперь, чтобы обойти запрет, Apple решила провести редизайн часов, удалив спорную функцию измерения кислорода в крови из Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Информация об этом подтверждается письмом адвокатов Masimo. Тем не менее, Apple заявляет, что эти устройства будут выпускаться с функцией измерения кислорода в крови до тех пор, пока апелляционный суд США не рассмотрит вопрос о приостановке принятого решения о запрете.

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Окончательное решение должно быть принято уже сегодня. Как повлияет отсутствие спорной функции на продажи часов Series 9 и Ultra 2 пока неизвестно, так как Apple активно рекламировала ее, как важную составляющую здоровьеориентированных умных часов. Будет интересно увидеть, скажется ли потеря этой функции на решениях потребителей при покупке устройств.