Однако, администрация Байдена признала, что эффективность от ракетных ударов США под сомнением и что не ожидали такой стойкости от хуситов

Во вторник американские вооруженные силы нанесли удар по четырем ракетам хуситов в Йемене, заявили представители министерства обороны США.

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"Военнослужащие США поразили и уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты хуситов", - говорится в заявлении Центрального командования. "Эти ракеты были готовы к запуску из районов Йемена, подконтрольных хуситам, и представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе".

Действия США были предприняты после двух ракетных атак на коммерческие суда в Красном море в течение 24 часов. Товарный перевозчик "Зография", принадлежащий Греции, был поражен ракетой во время плавания по южному водному пути. Днем ранее пострадало американское судно Gibraltar Eagle.

Последствия вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС в регионе Ближнего Востока ухудшаются. Иран заявляет о своих атаках на израильские объекты в Ираке, а хуситы продолжают атаковать суда в Красном море и его окрестностях, сообщает издание Bloomberg.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что масштабные авиаудары США не полностью остановили атаки хуситов, и это было неожиданностью для американских политиков.

"За последние несколько дней мы стали свидетелями нескольких дополнительных ответных ударов хуситов, которые были меньшими по масштабу, чем предыдущие, и ни одна из них не была эффективной", - заявил он.

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Несмотря на это, начиная с пятницы, ВМС США рекомендовали судам держаться подальше от южной части Красного моря, эффективно закрывая Суэцкий канал для судов, следующих указаниям. Это привело к новым сбоям в международной торговле, поскольку суда, включая контейнеровозы, нефтяные и газовые танкеры, вынуждены делать обход вокруг побережья Африки на тысячи миль.