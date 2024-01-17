Дроны будут выполнять функции разведки, а также обнаружения и уничтожения морских мин

В ходе проведения симпозиума SNA2024, посвященного надводным военно-морским силам, американские разработчики презентовали две перспективные беспилотные системы для ВМС Соединённых Штатов.

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Одной из них является полуавтономный подводный аппарат "Барракуда" от компании Raytheon. Его основная задача заключается в поиске и идентификации донных, приповерхностных и дрейфующих мин для последующего уничтожения. Идея заключается в том, чтобы запускать подводный дрон с борта беспилотного надводного корабля. Оборудованный камерой, гидролокатором и устройством связи, дрон получает координаты потенциальной мины посредством GPS после того, как опасный объект будет обнаружен с помощью гидролокационной системы AN/AQS-20C. Прибыв на место, подводный дрон обнаруживает объект с помощью гидролокатора, а затем изучает его с помощью камеры. Найденную мину дрон уничтожает с безопасного расстояния, используя специальную пусковую установку с несколькими специализированными патронами.

Вторую перспективную разработку представила компания Sparton. Речь идет о разведывательных беспилотных летательных аппаратах, которые запускаются с подводной лодки.

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На сегодняшний день у разработчика есть два варианта дрона с похожими характеристиками, которые пока не раскрываются. Подъем БПЛА на поверхность будет осуществляться с использованием специального трехдюймового контейнера со стороны подводной лодки.