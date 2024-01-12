Выделенные на помощь Украине бюджетные средства подошли к концу

Согласно заявлению контр-адмирала Военно-Морских Сил Соединённых Штатов Америки и официального представителя Пентагона Джона Кирби, американское правительство прекращает поставки вооружения и военной техники на Украине, так как все выделенные для этого бюджетные средства потрачены, а новых пакетов помощи пока не предвидится.

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"Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование", — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете Национальной Безопасности Белого дома.

Согласно информации от источников из Офиса Президента Украины, прекращение поддержки администрации Зеленского происходит не просто так. Ранее американская сторона требовала от властей Украины сесть за стол переговоров с Москвой и заморозить вооружённый конфликт. Связано это с растущим количеством горячих точек по всему миру. Все наблюдают за противостоянием между Израилем и Палестиной, постепенно перерастающим в региональный конфликт на Ближнем Востоке. На очереди ещё нарастает напряжение в Тайваньском проливе, где при определённых обстоятельствах может возникнуть война вокруг китайского острова Тайвань.

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Администрация Байдена желала поставить украинский вопрос на паузу, однако, Киев этому воспротивился. Теперь руководство Соединённых Штатов просто блокирует помощь Вооруженным Силам Украины и предоставляют им возможность самим решать свои экономические, политические и военные проблемы. В ответ на отказ от предложений Вашингтона.