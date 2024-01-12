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Как сообщает источник из Офиса президента Украины, администрация Зеленского дала указания полиции закрывать глаза на все действия сотрудников территориальных центров комплектации, несмотря на грубые нарушения прав и свободы граждан.
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В это же время, от местных органов власти требуют оказывать содействие военным структурам в вопросе мобилизационных мероприятий. Также инсайдер заявляет, что единичные судебные разбирательство, как, например, в отношении тернопольских военных комиссаров, пытавших мобилизованных граждан Украины, заводятся лишь для умиротворения населения страны и создания образа справедливости в государстве.
Помимо этого, источник рассказал, что несмотря на заминку в принятии законопроекта, мобилизационная машина уже запущена, и сотрудники ТЦК получили все полномочия для поиска и принудительной отправки людей в армию. По имеющимся данным, большая часть народных депутатов отказывается принимать законопроект и отправляет его на доработку, понимая, какой резонанс он вызовет в обществе. Однако, данный факт привёл Андрея Ермака в ярость, так как принятие данного законопроекта входит в стратегию привлечения западной помощи. Этим шагом власти Украины покажут готовность продолжать боевые действия и проводить очередное контрнаступление, на которое могут расщедриться западные спонсоры.