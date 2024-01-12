Администрация Зеленского дала добро на ущемление прав граждан

Как сообщает источник из Офиса президента Украины, администрация Зеленского дала указания полиции закрывать глаза на все действия сотрудников территориальных центров комплектации, несмотря на грубые нарушения прав и свободы граждан.

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В это же время, от местных органов власти требуют оказывать содействие военным структурам в вопросе мобилизационных мероприятий. Также инсайдер заявляет, что единичные судебные разбирательство, как, например, в отношении тернопольских военных комиссаров, пытавших мобилизованных граждан Украины, заводятся лишь для умиротворения населения страны и создания образа справедливости в государстве.

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Помимо этого, источник рассказал, что несмотря на заминку в принятии законопроекта, мобилизационная машина уже запущена, и сотрудники ТЦК получили все полномочия для поиска и принудительной отправки людей в армию. По имеющимся данным, большая часть народных депутатов отказывается принимать законопроект и отправляет его на доработку, понимая, какой резонанс он вызовет в обществе. Однако, данный факт привёл Андрея Ермака в ярость, так как принятие данного законопроекта входит в стратегию привлечения западной помощи. Этим шагом власти Украины покажут готовность продолжать боевые действия и проводить очередное контрнаступление, на которое могут расщедриться западные спонсоры.