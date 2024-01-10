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Zelikman
Благодаря инструментам RTX Remix от Nvidia, моддеры сумеют обновить большое количества старых игр
В настоящий момент мододелы смогут улучшить игры DX8 и DX9, но позднее будут доступны и более свежие проекты

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  Во второй половине января Nvidia запускает открытое бета-тестирование RTX Remix. Все моддеры получат бесплатный доступ к набору инструментов для улучшения графики в некоторых играх с использованием DirectX 8 и DirectX 9. Чтобы получать уведомления о выпуске бета-версии, пользователи могут зарегистрироваться на сайте Nvidia. В бета-версии будут доступны инструменты для ввода, конвертации и модификации игровых ресурсов, а также обновленная версия среды, которую компания уже представила на GitHub в прошлом году.

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  RTX Remix позволит моддерам улучшать игры DX8 и DX9 с использованием фиксированных конвейеров. В нем будут добавлены такие возможности, как трассировка путей, улучшенные художественные ресурсы, физические материалы для трассировки лучей, текстуры с улучшенным искусственным интеллектом, DLSS и другие. В 2022 году Nvidia уже представила пакет моддинга с улучшенной версией игры "Portal" для RTX, и с тех пор пользователи активно экспериментируют с ранними версиями RTX Remix в играх, таких как "SWAT 4", "Max Payne" и "Need for Speed Underground 2".


  В настоящее время группа моддеров активно работает (предположительно, с поддержкой Nvidia) над применением RTX Remix к игре "Half-Life 2", чтобы значительно улучшить освещение, модели, текстуры и другие элементы. Недавно Nvidia опубликовала новые ролики, демонстрирующие воздействие инструментов на знаменитую главу игры - Ravenholm. В видео показаны темные переулки, зомби и хедкрабы. Однако пока еще рано говорить о том, будет ли доступен фанатский ремастер к 20-летию оригинальной версии игры к концу этого года.

  Чтобы облегчить доступ к дополнительной информации, Nvidia сотрудничает с ModDB, которая создаст раздел на своем сайте, посвященный модам RTX Remix. Пользователи смогут составлять список подходящих игр, обмениваться конфигурациями и загружать моды с ограничением в 50 ГБ. Nvidia также поддерживает сервер Discord для демонстрации проектов.

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  Моды для трассировки лучей не ограничиваются только старыми играми. Моддеры также стремятся обновить ReShade, чтобы внедрять технологию трассировки лучей в игры с использованием DirectX 10, 11 и 12.

#nvidia #игры #технологии #geforce #rtx #гейминг #моды
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Сам же согласился, что с лучиками и тп не быстрее. А то "быстрее", но давайте тут отключим, это нафиг не надо, вон там тоже не стоит стравнивать =) По мне - так у них паритетет.
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