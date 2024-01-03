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Zelikman
Nikkei Asia: Sony, Canon и Nikon нашли способ бороться с распространением поддельных фотографий
Чем совершеннее становится технология искусственного интеллекта, тем сложнее отличить реальные изображения от сгенерированных

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  Японские гиганты фототехники Nikon, Sony и Canon принимают действенные меры для борьбы с распространением поддельных фотографий, создаваемых при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. 

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  Компании совместно разработали новейшую технологию, которая защищает цифровые подписи фотожурналистов от несанкционированного доступа. Внедрение данного инновационного решения позволит легко отличать оригинальные фотографии от тех, которые были созданы искусственным интеллектом, что обеспечит повышенную безопасность для компаний и новостных организаций.

  Планируется, что к 2024 году новая технология будет интегрирована в новые или обновленные модели камер Nikon, Sony и Canon, как сообщает Nikkei Asia. Цифровые подписи, добавляемые к фотографиям, будут содержать важную информацию, включая дату, время, место и даже данные о фотографе, согласно установленному «глобальному стандарту», принятому этими производителями.

  В дополнение к этому, компании планируют представить бесплатную веб-сервисную платформу под названием «Verify», которая будет использоваться для аутентификации изображений. Веб-сайт Verify будет содержать информацию о дате и других встроенных метаданных для изображений, обладающих цифровой подписью. Если изображение было создано искусственным интеллектом или является подделкой, веб-инструмент покажет информацию «Нет доступных данных».

  Примечательно, что японские производители фотоаппаратов контролируют около 90% мирового рынка, поэтому мы можем ожидать широкое распространение этой новой технологии цифровой подписи для аутентификации снимков среди фотожурналистов по всему миру. Согласно Nikkei, Sony планирует добавить эту технику в три профессиональные беззеркальные камеры через обновление прошивки весной.

  Sony также планирует предоставить собственный сервер для аутентификации, проверки подлинности цифровых подписей. Компания уже протестировала это решение совместно с Associated Press в октябре. Кроме того, Canon планирует предложить аналогичные услуги аутентификации к 2024 году и активно работает над решением для поддержки надежных цифровых подписей в видеоконтенте. Canon ведет сотрудничество с информационными агентствами и университетами с 2019 года в рамках этой инициативы.

  С появлением сервисов генеративного искусственного интеллекта стало возможным создавать все более сложный фейковый контент и манипулировать изображениями известных личностей. Кроме того, скорость процесса генерации значительно увеличилась благодаря новым разработкам, которые позволяют создавать около 700 000 изображений за день.

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  Для борьбы с распространением фальшивок разрабатываются разные меры противодействия. Google представил инструмент, позволяющий внедрять «невидимые» водяные знаки в изображения, созданные искусственным интеллектом, в то время как Intel разработал решение для оценки подлинности изображения на основе анализа изменений цвета кожи, а Adobe сотрудничает с Leica для поддержки безопасности контента на основе подписей.

#sony #технологии #искусственный интеллект #фото #canon #nikon
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